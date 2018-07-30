Nestle не смог, армяне смогли: ноу-хaу решилo проблему мирового гиганта

Армения. ЕРЕВАН , 30 июл — РИА Новости . Армянский стартап Magicup создал саморазогревающиеся стаканы. Одним нажатием кнопки, кофе или чай в них можно разогреть до +72, сообщает Sputnik

На рынке уже есть керамические кружки, которые разогреваются сами. Cтоят они около 80 долларов, а походные модели — около 150. Армянский стартап создал технологию для более дешевых одноразовых стаканов. Но, как утверждают изобретатели, природа от них не пострадает.

"Их можно восстанавливать, но в производственных условиях. Поэтому продавать их мы будем только объектам общепита, чтобы их собирали и привозили к нам на повторные циклы. Ведь если мы возьмем такой стакан на улицу, то допив кофе, мы его просто выбросим. А мы не хотим, чтобы люди выбрасывали пластик", — рассказал Sputnik Армения представитель стартапа Мовсес Макарян.

Чашки имеют двойные стенки. Между ними — вещества для тепловой реакции. Она начинается после нажатия кнопки: вещества смешиваются, выделяют тепло и разогревают жидкость.

"Горячего кофе на ходу" не делает пока никто. Не удалось это даже такому мировому гиганту, как Nestle. В 2001 году компания выпустила такие чашки, но через год была вынуждена отозвать их с рынка — они недостаточно разогревали кофе.

"Другие чашки не действуют, если вокруг слишком холодно. А наша модель работает при температуре до минус четырех. Кроме того, другие могут разогревать жидкость максимум до 60 градусов с небольшим, а мы — до 72. Причем не на один миг, а до пяти минут", — добавил Макарян.

Какие именно реагенты будут разогревать кофе, разработчики пока не раскрывают. Но они абсолютно безвредны, заверяет представитель стартапа.

Основатели Magicup — студенты. Мовсес Макарян родился в городе Ванадзоре. После девятого класса он поступил в лицей в Сингапуре . Сейчас он учится бизнес-администрации в крупном сингапурском университете. В команде, которая работает над ноу-хау — товарищ Мовсеса по учебе и бизнесу, индиец Джай Малхотра. Им помогают армянские специалисты — опытные инженеры и химики.

Международный патент инноваторам пока не по карману — стоит он десятки тысяч долларов.

"Сначала мы получим армянский, потом выпустим несколько партий для местных кафе. После этого легче будет выходить на международный рынок — ведь технология будет уже испытана", — добавляет Мовсес.

В ближайшее время Magicup намерен запатентовать свою технологию в Армении и открыться как предприятие. Линию по переработке пластика уже закупили. По словам разработчиков, остается только менять форму чашек по потребностям клиентов. Стакан для кофе или чая можно приспособить и как миску для бульона или лапши.

Новинка была представлена на международном конкурсе Sevan Startup Summit 2018 на озере Севан . Конкурс прошел при поддержке программы Евросоюза Eu4Business, Германского агентства международного развития (GIZ), фонда Startup Armenia и других организаций.

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