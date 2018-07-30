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Мы теряем бабушек: ярославский депутат Госдумы рассказал об ужасах пенсионной реформы
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Мы теряем бабушек: ярославский депутат Госдумы рассказал об ужасах пенсионной реформы 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Анатолий Грешневиков приехал в Переславль
Сегодня в Переславль приехал депутат Госдумы Анатолий Грешневиков. Это четвёртый депутат, представляющий Ярославскую область в нижней палате парламента. И он оказался единственным, кто проголосовал против повышения пенсионного возраста.
76.ru уже спрашивал депутатов от «Единой России», почему они голосовали за эту реформу. Анатолий Грешневиков рассказал, почему он голосовал против.
— Если повысить женщинам пенсионный возраст на восемь лет, то мы потеряем бабушек. Женщины не смогут ухаживать за внуками, детьми, мужем в той мере, в какой мы привыкли от бабушек. Я сужу по своей жене, когда она приходит с работы домой, как на новую каторгу, гладит рубашки, готовит, — рассказал депутат справедливорос. — 90% населения страны не приветствует пенсионную реформу. Нам говорят, что она приведёт к повышению пенсий, но в тексте законопроекта речи ни о какой прибавки не идёт.
Также депутат представил данные, которые подсчитывала «Справедливая Россия».
— Мы подсчитали, что каждый год 1,2 миллиона людей будут терять источник доходов — работу. А значит, пополнять ряды бедных. Сейчас в стране 20 миллионов человек живут за чертой бедности, — рассказал Анатолий Грешневиков.
К концу своего выступления он призвал переславцев чаще доносить до властей своё протестное мнение. Тогда, по мнению депутата, есть шанс, что второе чтение законопроект о повышении пенсионного возраста не пройдёт.
Кстати, Ярославская область оказалась в списке самых протестных регионов после того, как депутаты областной думы попросили своих федеральных коллег подумать лучше, прежде, чем принимать законопроект.
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