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В Грозном завершили благоустройство парка имени Хусейна бен Талала
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В Грозном завершили благоустройство парка имени Хусейна бен Талала 

ТАСС 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Благоустройство парка имени Хусейна бен Талала завершили в Грозном. В нем появилось новое освещение, пруд, сотни деревьев и кустарников и спортивные площадки, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.
"Благоустройство парка имени Хусейна бен Талала прошло в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды Грозного на 2017-2018 годы. В парке высажено свыше 600 деревьев и кустарников самых разных видов, в программу озеленения входят так называемые «фруктовые тропы», для чего вдоль пешеходных троп высажены фруктовые деревья — вишня, абрикос, слива, орех. При этом сохранены десятки существующих деревьев", — говорится в сообщении.
Как сообщается, в центре парка появился пруд, установлено функциональное и декоративное освещение.
"Изюминка парка — пруд, разбитый в самом его центре, на который выходит открытая сцена и амфитеатр, он имеет естественную систему очистки воды. Здесь также появился ряд новых объектов, в частности, … площадка для уличных видов спорта, камера хранения, детская игровая площадка, площадка для проведения различных праздничных мероприятий, многофункциональные спортивные площадки, скейтпарк, воркаут", — уточняют в ведомстве.
Общая территория парка составляет 63,5 тыс. квадратных метров, а площадь озеленения составила 39,8 тыс. квадратных метров.
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