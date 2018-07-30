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В Ногинской центральной больнице заработал рентген типа «С‑дуга»
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В Ногинской центральной больнице заработал рентген типа «С‑дуга» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Новый рентгеновский аппарат типа «С-дуга» заработал в Ногинской центральной больнице, аппарат приобрели в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения московской области.
«В Ногинской центральной районной больнице в операционной заработал новый рентгеновский аппарат типа «С-дуга». На оборудование было выделено почти 7 миллионов рублей», — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Он также добавил, что рентген был куплен в рамках реализации губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».
«Врачи Ногинской больницы уже применяют новый аппарат, за время работы нового оборудования с его помощью проведено более 20 операций», — добавил Марков.
Всего до конца августа текущего года в учреждения здравоохранения Московской области будет поставлено порядка 130 единиц медицинской техники на общую сумму более 680 миллионов рублей.
По словам Маркова, обеспечение медицинских учреждений Подмосковья современным оборудованием является одной из важнейших направлений работы. Медучреждения региона ежегодно становятся все более передовыми по своему оснащению и качеству обслуживания.
Программа губернатора Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья» принята с целью улучшения состояния здоровья населения, обеспечения доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи жителям региона, а также повышения эффективности медицинских услуг. Сроки реализации программы — 2014–2020 годы.
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