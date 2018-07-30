С дома на улице Генерала Кузнецова удалили незаконные граффити 

Специалисты коммунальной службы района Выхино-Жулебино удалили незаконные граффити с фасада дома № 11, корп. 1, на улице Генерала Кузнецова. Работы были проведены после обращения на портал «Наш город» одного из жителей района Выхино-Жулебино. После устранения неполадки на сайте был опубликован официальный ответ от управы района.
«Сообщаем, что выполнены работы по устранению несанкционированных надписей на фасаде дома по указанному адресу. В настоящее время фасад находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.
Напомним, что обратиться на портал «Наш город» может любой житель Москвы. (ис)