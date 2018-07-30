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Российские фотографы сделали портреты собак, которые удивят вас
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Российские фотографы сделали портреты собак, которые удивят вас 

Ридус 5 часов назад
Фото: Ридус
У семейной пары российских фотографов Александра Хохлова и Вероники Ершовой есть страсть — фотографировать собак. В 2017 году они начали создавать проект «The Dog Show», в рамках которого стараются показать индивидуальность и красоту каждой породы. Исследуя мир четвероногих друзей человека, фотографы сняли уже десятки собак. Серия удивительных портретов была неоднократно отмечена престижными фотопремиями и наградами. И вызвала восхищение в соцсетях.
1. Фанта, австралийская овчарка 2. Тата, пудель 3. Фиджи, басенджи или африканская нелающая собака 4. Тора, афганская борзая 5. Тилль, бедлингтон-терьер 6. Адель, ксолоитцкуинтли или мексиканская голая собака 7. Черри и Синди, далматинцы 8. Нектар, бладхаунд 9. Рэйчел, хаски 10. Аскольд, веймаранер или веймарская легавая 11. Марсель, салюки, персидская борзая 12. Гарри, бельгийская овчарка малинуа 13. Факир, афганская борзая 14. Мэйли, Пинки и Нанда, ксолоитцкуинтли 15. Гранд, бобтейл 16. Фрейби, бассет 17. Наварра, бультерьер 18. Пьер, ньюфаундленд 19. Платон, итальянский бракк, или итальянская легавая 20. Алекс, лабрадор 21. Арнольд, мопс 22. Веня, вельш-корги 23. Тилль, бедлингтон-терьер 24. Самсон, африканский бурбуль 25. Елисей, китайская хохлатая собака 26. Гуччи, пти-брабансон 27. Чика, шнауцер 28. Тигр, немецкая овчарка А вы каких собак любите?
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