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В Нарышкинской колонии нашли сверток с запрещенными предметами
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В Нарышкинской колонии нашли сверток с запрещенными предметами 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
На режимной территории, прилегающей к выводному коридору между жилой и производственной зонами исправительной колонии №5, 26 июля был обнаружен и изъят сверток, с привязанной к нему веревкой.
В нем находились четыре мобильных телефона, семь зарядок, шесть аккумуляторов, шесть наушников, аудиоплеер, сим-карта, сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.
Проводится проверка с целью установления лиц, причастных к правонарушению. В службе уточнили, что сверток был обнаружен благодаря оперативной информации.
Отметим, согласно кодексу об административных наказаниях, попытка передачи заключенным запрещенных предметов, продуктов питания и веществ наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.
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