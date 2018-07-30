В Нарышкинской колонии нашли сверток с запрещенными предметами

На режимной территории, прилегающей к выводному коридору между жилой и производственной зонами исправительной колонии №5, 26 июля был обнаружен и изъят сверток, с привязанной к нему веревкой.

В нем находились четыре мобильных телефона, семь зарядок, шесть аккумуляторов, шесть наушников, аудиоплеер, сим-карта, сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области

Проводится проверка с целью установления лиц, причастных к правонарушению. В службе уточнили, что сверток был обнаружен благодаря оперативной информации.

Отметим, согласно кодексу об административных наказаниях, попытка передачи заключенным запрещенных предметов, продуктов питания и веществ наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

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