Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве в 2019 году

Уже в 2019 году москвичи начнут пользоваться высокоскоростным интернетом — Сетью нового поколения 5G. Соответствующий пилотный проект планируют развернуть власти столицы , сообщил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Александр Горбатько

"На 2019 год мы планируем, что в Москве будет развернута постоянная тестовая зона по всему городу. Несмотря на то, что на запуск влияют много факторов, мы будем стараться запустить пилот в начале 2019 года, чтобы у нас был год на его тестирование", — цитирует ТАСС слова Горбатько.

Тестироваться новый вид связи будет прежде всего в здравоохранении, транспорте, строительстве и ЖКХ. При этом Горбатько отметил, что уже в августе планируется демонстрация использования Сети 5G в области транспорта, что включается в себя датчики управления беспилотными автомобилями. «Ведь именно 5G может запустить как воздушный беспилотный транспорт, так и наземный, — уточнил он. — В сфере строительства мы запускаем эксперимент с беспилотниками по контролю за строительными объектами».

Стоит отметить, что, например, в медицине уже проходят тестирование аппараты удаленной ультразвуковой диагностики и платформа генетического секвенирования, которые работают при помощи 5G.