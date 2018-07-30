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Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве в 2019 году
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Пилотная зона 5G-интернета появится в Москве в 2019 году 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Южные горизонты
Уже в 2019 году москвичи начнут пользоваться высокоскоростным интернетом — Сетью нового поколения 5G. Соответствующий пилотный проект планируют развернуть власти столицы, сообщил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Александр Горбатько.
"На 2019 год мы планируем, что в Москве будет развернута постоянная тестовая зона по всему городу. Несмотря на то, что на запуск влияют много факторов, мы будем стараться запустить пилот в начале 2019 года, чтобы у нас был год на его тестирование", — цитирует ТАСС слова Горбатько.
Тестироваться новый вид связи будет прежде всего в здравоохранении, транспорте, строительстве и ЖКХ. При этом Горбатько отметил, что уже в августе планируется демонстрация использования Сети 5G в области транспорта, что включается в себя датчики управления беспилотными автомобилями. «Ведь именно 5G может запустить как воздушный беспилотный транспорт, так и наземный, — уточнил он. — В сфере строительства мы запускаем эксперимент с беспилотниками по контролю за строительными объектами».
Стоит отметить, что, например, в медицине уже проходят тестирование аппараты удаленной ультразвуковой диагностики и платформа генетического секвенирования, которые работают при помощи 5G.
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