Илья Леонтьев: Наталья Поклонская сменила маршрут

Илья Леонтьев, главный редактор информационной службы «Саратов 24»: «В последнее время в центре внимания вновь оказалась немного подзабытая депутат Госдумы Наталья Поклонская . Прошлый раз она прославилась, когда возглавила „крестовый поход“ против художественного фильма „Матильда“. По мнению бывшего прокурора — это произведение очерняет светлый лик последнего российского императора Николая II

Теперь повод для пяти минут славы куда весомее — выступление против пенсионной реформы. Наталия Владимировна — единственная из всех депутатов-членов »Единой России» Государственной Думы — проголосовала против законопроекта Правительства.

Опустим суть реформы, это тема для отдельного разговора. Эти события вызвали бурную реакцию коллег. Причём их аргументы довольно весомы. Дело в том, что членом парламента Наталья Поклонская стала благодаря «Единой России» и лично Дмитрию Медведеву . Именно он включил крымского прокурора в партийный список на выборах в Госдуму. Она не участвовала в праймериз. Получение статуса федерального политика прошло по системе наибольшего благоприятствования. И вот теперь Поклонская идёт против тех, кто привёл её в Думу. Причём, судя по информации из открытых источников, сделала она это довольно неожиданно, нарушив, так называемую, партийную дисциплину. Эту норму можно сравнить с правилами трудового распорядка. Как если бы водитель автобуса самовольно решил сменить один маршрут на другой, а потом заявил, что заботится об интересах пассажиров.

Как показывает практика, для депутатов поступавших подобным образом в прошлом, ничем хорошим это не заканчивалось".