Псковские реставраторы открыли первые каменные укрепления вокруг Пскова

ПСКОВ , 30 июля. / ТАСС /. Реставраторы при проведении раскопок на Варлаамовской башне в историческом центре Пскова, открыли ее «ядро», которое относится к первым каменным укреплениям Окольного города конца XV — начала XVI веков. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Псковской области

Варлаамовская башня была построена в Пскове на рубеже XV и XVI веков, прославилась во время обороны от войск шведского короля Густава Адольфа в 1615 году, она вынесла основной натиск, была разрушена и позднее восстановлена. В 1930-х годах укрепление не имело кровли, часть стены обрушилась на берег Великой, и в таком руинированном виде башня просуществовала почти 70 лет. Псковские власти рассчитывают, что в 2019 году будут закончены работы по восстановлению этой башни, что позволит завершить панораму псковской крепости с запада, от Варлаамовской до Покровской башни.

"Исследования позволили открыть полностью первоначальное ядро Варлаамовской башни, относящееся к первым каменным укреплениям Окольного города конца XV — начала XVI веков. Во время осады Пскова в 1615 году первоначальная каменная башня была почти полностью разрушена. Исследования показали, что остатки разрушенной башни были сброшены в крепостной ров, а новая башня была возведена на самом краю обрыва, на поверхности крепостного рва и ступенчато понижающейся в сторону реки Великой известняковой скалы. Следы осады Варлаамовского угла отражены в многочисленных находках чугунных пушечных ядер, осколков бомб и гранат ", — приводит пресс-служба слова начальника научно-экспертного отдела Археологического центра Псковской области Татьяны Закуриной.

В пресс-службе также добавили, что реставрация Варлаамовской башни проводится в рамках проекта «Варлаамовский угол». «Сейчас продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Проект реализуется в рамках совместного проекта Правительства РФ Всемирного банка „Сохранение и использование культурного наследия в России “. Заказчиком работ выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга , а подрядчиком является ОАО „Ренессанс — Реставрация“, — уточнили в областном правительстве.

Ранее сообщалось, что к 2019 году в Пскове появится пять новых музейных пространств, которые разместятся в памятниках архитектуры. Одну из экспозиций откроют в Варлаамовской башне, административно она будет иметь статус отдела Псковского музея-заповедника. К 2019 году музейщики намерены подготовить лучшие коллекции из своих фондов, не известные сейчас посетителям.