Мокрая Максакова предстала в одном купальнике

Мария Максакова поддразнила общественность. Оперная дива предстала перед зрителями в одном купальнике красного цвета.

Мария Максакова презентовала новый влог на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Певица сообщила, что приняла участие в рамках джазового фестиваля на Днепре. Артистка остановилась в гостинице «Украина» и даже поплавала в бассейне, находящемся на ее территории. Максакова без с стеснения продемонстрировала фигуру в красном слитном купальнике и поддразнила зрителей, когда, выбравшись из бассейна, поправила лиф и бретельки.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Максаковой. «Мне понравилось Ваше настроение, такое ощущение, что именно сейчас ловите кайф от жизни, обрели что-то такое, чего не было в прошлой жизни. Или же Вы большой оптимист по жизни и сильная женщина! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Как всегда прекрасна и очаровательна! От вашей энергии и харизмы реально становится легче жить! От улыбки …станет всем светлей! Так держать!﻿», «Ого, вот это формы!», «Да, Мария Петровна, в бассейне удивили!» — высказались в комментариях зрители.

Отметим, что 24 июля Марии Максаковой исполнился 41 год. Праздник оперная дива встретила в Киеве. Как сообщила в своем аккаунте именинница, ее поздравил старший сын Илья, а вот мать, актриса Людмила Максакова, — нет. Самое интересное, что друг артистки актер Станислав Садальский обвинил Марию во лжи.

"МАРФА! Вы садистка! Неплохо было самой позвонить маме, а вы продолжаете мучать! Ждете, когда она за отцом пойдет…?! Посмотри внимательней, если вы еще не стерли мамино сообщение. Людмила прислала сообщение — поздравление, разбитое сердце", — эмоционально высказался Станислав.

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