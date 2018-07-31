Мария Максакова набрала вес и показала пышную фигуру в алом купальнике

Весной 2017 года Мария Максакова пережила трагедию: ее мужа и отца сына депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. После перенесенного стресса певица сменила имидж и сильно похудела. Но сейчас же, кажется, Мария начала восстанавливаться и возвращаться к жизни. Максакова завела на Youtube канал, в котором рассказывает о своих буднях. В свежем выпуске Максакова показала, как выглядит в купальнике. На кадрах видно, что она заметно прибавила. Мария с удовольствием плавает в бассейне в красном купальнике.

Стоит отметить, что набранные килограммы ничуть не портят Марию. Скорее, наоборот, придают ей женственности, согласна? Как тебе фигура Максаковой в купальнике?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Global Look Press, Facebook