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Мария Максакова набрала вес и показала пышную фигуру в алом купальнике
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Мария Максакова набрала вес и показала пышную фигуру в алом купальнике 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
41-летняя Мария Максакова показала «новую» фигуру в купальнике.
Весной 2017 года Мария Максакова пережила трагедию: ее мужа и отца сына депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. После перенесенного стресса певица сменила имидж и сильно похудела. Но сейчас же, кажется, Мария начала восстанавливаться и возвращаться к жизни. Максакова завела на Youtube канал, в котором рассказывает о своих буднях. В свежем выпуске Максакова показала, как выглядит в купальнике. На кадрах видно, что она заметно прибавила. Мария с удовольствием плавает в бассейне в красном купальнике.
Стоит отметить, что набранные килограммы ничуть не портят Марию. Скорее, наоборот, придают ей женственности, согласна? Как тебе фигура Максаковой в купальнике?
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Фото:Global Look Press, Facebook
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