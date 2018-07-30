Москвичам расскажут о дальневосточном леопарде

Жителей столицы пригласили обсудить проект по сохранению дальневосточного леопарда. Лекция пройдет 9 августа в Московском зоопарке.

Горожанам расскажут, почему сокращается количество этого вида животных и как некоторые организации стараются их спасти.

— На лекции мы поговорим о международных проектах по сохранению дальневосточного леопарда в природе и неволе, о планах реинтродукции молодняка, выращенного в зоопарках и центрах размножения, — заявили на сайтеучреждения.

Начало в 14:00. Необходимо зарегистрироваться на сайте Московского зоопарка.