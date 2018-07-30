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Москвичам расскажут о дальневосточном леопарде
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Москвичам расскажут о дальневосточном леопарде 

Управа Пресненского района города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Жителей столицы пригласили обсудить проект по сохранению дальневосточного леопарда. Лекция пройдет 9 августа в Московском зоопарке.
Горожанам расскажут, почему сокращается количество этого вида животных и как некоторые организации стараются их спасти.
— На лекции мы поговорим о международных проектах по сохранению дальневосточного леопарда в природе и неволе, о планах реинтродукции молодняка, выращенного в зоопарках и центрах размножения, — заявили на сайтеучреждения.
Начало в 14:00. Необходимо зарегистрироваться на сайте Московского зоопарка.
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