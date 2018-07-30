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Работники «Ямал СПГ» награждены государственными наградами
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Работники «Ямал СПГ» награждены государственными наградами 

ИА Север-Пресс 5 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами РФ». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В числе награжденных — сотрудники ОАО «Ямал СПГ». За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Евгений Кот, главный энергетик — начальник отдела Айрат Гирфанов и начальник управления Роман Гурьянов.
Кроме того, почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присвоено первому заместителю директора проекта «Ямал СПГ» Дмитрию Монакову.
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