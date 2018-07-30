Великобритания выделит десять миллионов фунтов на помощь Афганистану

Ранее, по данным афганских СМИ, президент Афганистана Ашраф Гани призвал мировое сообщество оказать гуманитарную помощь в связи с засухой в стране, где отсутствие осадков в зимний период привело к сильному сокращению урожая зерновых.

"Засуха в Афганистане приводит ко все более серьезному кризису, жизни 1,4 миллиона человек находятся под угрозой…", — говорится в заявлении британского министра по международному развитию Пенни Мордонт.

"Великобритания продолжает поддерживать правительство Афганистана, и мы приняли решительные меры до того, как засуха будет иметь худшие последствия, чтобы избежать ненужной боли и страданий", — отметила министр.

Сообщается, что выделяемые Великобританией средства в рамках Всемирной продовольственной программы помогут 441 тысяче человек.