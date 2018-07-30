Наиболее сложный этап интеграции Крыма, заявил Медведев

"Сегодня можно сказать, что наиболее трудный этап пройден, мы вошли в режим более спокойной плановой работы", — подчеркнул глава кабмина РФ.

Он заметил, что на полуострове нужно создать «совершенно иные стандарты жизни, стандарты отдыха, новую социальную среду, превратить Крым в динамично развивающийся регион».

По словам Медведева, уже более трети мероприятий и объектов в рамках действующей федеральной целевой программы развития полуострова завершены, еще более половины находятся в работе. К числу последних относятся строительство дорог, социальных объектов, энергетический комплекс, инженерная инфраструктура.

"Тем не менее, уже сейчас Крым заметно отличается от того, каким он был четыре года назад, это все отлично знают", — констатировал премьер. Он напомнил, что ликвидирован дефицит электроэнергии на полуострове, построен новый мост.

Говоря о развитии полуострова в последние четыре года, глава кабмина напомнил, что перед властями стояли беспрецедентные задачи по интеграции Крыма в правовое, инфраструктурное, экономическое пространство РФ.

"Мы приняли десятки нестандартных решений и по энергоснабжению, по водоснабжению, по обеспечению газом, транспортом. В прошлом регион десятилетиями недофинансировался", — подчеркнул Медведев.