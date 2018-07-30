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В лесах Северной Осетии восстанавливают популяцию леопардов
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В лесах Северной Осетии восстанавливают популяцию леопардов 

Mirmol.ru 5 часов назад
Фото: Mirmol.ru
В лесах Северной Осетии восстанавливают популяцию леопардовВосстановлением популяции кавказского барса занялись в республике Северная Осетия-Алания. Леопардов Эльбрус и Волна выпустили в дикую природу Национального парка «Алания». По этому поводу была проведена акция закладки 14 бронзовых оттисков следов хищников, ставших частью комплексной скульптурной композиции «Возрождение леопардов на Кавказе».
В закладке следов принял участие глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, который и заложил первый оттиск. Битаров отметил, что выпуск леопардов — это первый шаг к возвращению диких кошек в места их прежнего обитания.
«Мы с вами становимся свидетелями возрождения национального духа, и то, что в горы Осетии вернулся барс, который ещё с древних времен красовался на гербе алан, имеет для нас, конечно же, большое значение», — подчеркнул Битаров.
Обе кошки родились в построенном в 2009 году Центре восстановления популяции, где и воспитывались в течение двух лет.
По словам исследователей, место нынешнего обитания леопарда сохранило экосистему, привычную для леопарда. Учёные отметили, что подрастающие в Центре восстановления популяции леопарды к 2020 году также будут направлены в Северную Осетию.
Фото: alania.gov.ru
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