КЖД: На «Ласточки» из областного бюджета потребуется 36 млн рублей

Учитывая, что мы сегодня поменяли расписание, то есть увеличили оборот подвижного состава электропоездов, естественно, меньшим количеством подвижного состава мы сможем перевезти больше пассажиров. Поэтому я думаю, что эта цифра будет снижаться. Может, даже в два раза. По крайней мере, мы так прогнозируем, — сообщил начальник КЖД Виктор Голомолзин во время делового завтрака в редакции « Российской газеты » в понедельник, 30 июля.

Он также отметил, что старые поезда будут постепенно убирать. «Мы максимально будем задействовать новый подвижной состав», — сказал Голомолзин.

В мае в Калининградскую область прибыли четыре скоростных поезда. Составы привезли для того, чтобы закрыть потребность в период чемпионата мира по футболу 2018 года. «Ласточки» курсируют на зеленоградском и светлогорском направлениях. Начиная с 11-го километра пути стоимость проезда в «скорых электропоездах повышенной комфортности» составляет 2,03 рубля за километр. Для расстояния до десяти километров действует общий тариф 21 рубль.

Экономически обоснованный тариф на ж/д перевозки в Калининградской области составляет 4,48 рубля. Недополученный доход пригородной пассажирской компании компенсируют из областного бюджета. До запуска «Ласточек» из бюджета выделяли на пригородные перевозки около 200 миллионов.