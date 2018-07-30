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Дома ждали сотни белых роз: финалистка «Холостяка» впервые стала мамой
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Дома ждали сотни белых роз: финалистка «Холостяка» впервые стала мамой 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не так давно закончился очередной сезон шоу «Холостяк». На этот раз девушки боролись за сердце Егора Крида. В финале Дарья Клюкина получила заветное кольцо, но после окончания проекта певец не стал строить с ней отношения. В это время другие участницы проекта уже создают семьи. Несколько месяцев назад финалистка первого сезона «Холостяка» Ирина Володченко вышла замуж на Мальдивах.
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Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина попала в больницу23-летняя уроженка Свердловской области из небольшого городка Карпинск Дарья Клюкина снова оказалась в центре всеобщего внимания. Девушка также вскоре продемонстрировала округлившийся живот. А на днях она сообщила своим поклонникам, что родила первенца. «Это были самые чудесные 9 месяцев», — написала Ирина. А вчера она опубликовала видео, которое, по всей видимости, сделал ее супруг. На кадрах он демонстрирует их дом украшенный сотнями белоснежных роз и десятком воздушных шаров с розовыми перьями внутри. Также на столе были размещены подарки для малыша и его мамы. «И целого мира мало! Любимый, спасибо за это счастье! Эмоции и чувства это самое ценное, их не купишь ни за какие деньги, но пронесешь с собой бережно в сердце через всю жизнь! Берегу», — написала Володченко.
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Поклонники пришли в восторг от сюрприза, который для девушки подготовил муж. Они также продолжили ее поздравлять с пополнением в семье. Из-за розовых перьев они предположили, что Ирина родила дочку. «Очень красиво! Настоящий МУЖЧИНА!», «Жизнь, как в сказке», «Похоже, что у вас доченька! Поздравляю», — прокомментировали фото и видео подписчики. Напомним, что ранее Володченко пыталась завоевать на проекте футболиста Евгения Левченко, но он выбрал ее соперницу Олесю Ермакову. Однако у девушки после проекта успешно сложилась не только личная жизнь, но и карьера. Она востребована как модель, руководит в Госдуме аппаратом парламентского клуба «Российский суверенитет» и входит в координационный совет «Молодой гвардии».
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