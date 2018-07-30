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Дагестанская школьница приняла участие в разработке «зеленой» технологии получения бетона
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Дагестанская школьница приняла участие в разработке «зеленой» технологии получения бетона 

«Это Кавказ» 5 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Десятиклассница Алина Гаджиева из Дагестана в составе команды старшеклассников из 17 регионов России стала победителем направления «Новые материалы» образовательного центра «Сириус» в Сочи. Школьники разработали экотехнологию создания бетона.
В рамках проекта «Зеленая» технология создания бетона" школьникам под руководством ученых НИТУ «МИСиС» удалось разработать энергоэффективный метод получения высококачественного материала из отходов металлургии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НИТУ «МИСиС», который стал организатором направления «Новые материалы» в рамках образовательной смены «Большие вызовы».
Метод позволяет получать инновационные вяжущие материалы, применяемые в гражданском и дорожном строительстве. В качестве сырья использовались доменный гранулированный шлак и химический активатор, в результате был получен материал, не уступающий по свойствам коммерчески доступным аналогам, при этом его стоимость оказалась втрое ниже.
Ключевые особенности нового «зеленого» бетона — низкая себестоимость, повышенные эксплуатационные характеристики и решение экологической задачи по утилизации крупнотоннажных отходов промышленных производств.
«Разработанная в университете программа профессиональной навигации позволяет лучшим школьникам страны участвовать на конкурсной основе в прорывных научных исследованиях и разработках. Ярким примером этого является деятельность университета в проектной смене «Большие вызовы». В рамках направления «Новые материалы», реализуемого совместно с ОЦ «Сириус», старшеклассники работают над созданием уникальных промышленных технологий и современных материалов под руководством ведущих ученых нашего университета», — прокомментировала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.
Участниками «Направления новые материалы — 2018» стали 28 школьников из 17 регионов России.
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