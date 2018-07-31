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Сегодня в Ясеневе пройдет лекция об истории района
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Сегодня в Ясеневе пройдет лекция об истории района 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Мероприятие начнется 31 июля в 19 часов в рамках проекта «Уличный лекторий. Местная история». Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Второй сезон проекта «Уличный лекторий. Местная история» продлится с июля по сентябрь. На нем горожанам расскажут о разных районах столицы.
Сегодня москвовед Мария Калиш прочитает лекцию о районе Ясенево на территории культурного центра «Вдохновение». На лекции поговорят и о том, как в Ясеневе хотели создать новый городской зоопарк и горнолыжный курорт.
«На рубеже 1970–1980-х годов планировка Ясенева воспринималась как эталонная, поэтому улицы и жилые дома можно увидеть в фильмах «Москва слезам не верит», «Вам и не снилось…» В 1980–1990-е годы здесь возродили старинные храмы», — отмечается в сообщении.
Вход свободный.
Ясенево: последние новости
Встреча с главой управы А. Ю. Толчеевым пройдет 1 августа и в 19 часов Завершилось строительство концертного зала «Зарядье» 28 июля в Воронцовском парке можно будет увидеть выступление Кремлевской школы верховой езды
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