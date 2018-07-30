Как корова языком: жители домов на ОбьГЭСе обнаружили, что у них пропали кладовки с вещами

Сегодня утром, 30 июля жители трех домов на улице Ветлужской в Советском районе Новосибирска лишились хозяйственных построек — по словам жильцов, их снесли без предупреждения.

Как рассказала жительница дома № 15 по улице Ветлужской Жанна Дорошенко, хозяйственные постройки стояли на том месте с 1961 года — сначала их использовали для хранения дров, а потом для хранения вещей. Сегодня утром вещи также были в этих постройках, когда их приехала сносить техника.

Вместе с техникой пришли рабочие и женщина, которая представилась работницей управляющей компании «Советская» (обслуживает дома на Ветлужской).

«Я проснулась сегодня от шума на улице. Окна выходят как раз на эти постройки, и в окно увидела, что наполовину уже снос произошел — дошли и до нашей постройки. Там у нас находилось всё — от зимних колес до великов, самокатов, зимних вещей. Я туда прихожу, наша дверь уже распилена, и какая-то женщина вытаскивает мои вещи и непонятно куда несет», — рассказала о ситуации Жанна Дорошенко.

Как рассказала Жанна, после того как она сказала работнице, что вещи в сарае — её, она перестала их трогать, но переключилась на вещи соседей, которых не было дома. Жанна Дорошенко уточнила, что у соседей в постройках хранилась и крупная бытовая техника, такая как стиральные машины. Судьба же всех вещей Жанны не ясна — женщина пока что не смогла оценить пропало ли у неё что-то. Она также заявила, что жители домов собираются писать заявление в полицию.

«Никто не представлялся, у нас тоже пришли соседи, стали требовать документы у людей, которые это сносят, документы на постановление, что принесено решение — нам никто не представился, не показал никакие документы, никакое постановление, мы ничего не увидели», — рассказала жительница дома 15.

Также Жанна Дорошенко уточнила, что жителей не предупреждали о сносе, а приехавший на место человек, который назвался жителям представителем управляющей компании, сказал жильцам, что их предупреждали об этом год назад.

Однако в управляющей компании «Советская» свою причастность к сносу отрицают, но отмечают, что представители компании могли быть на месте.

«Это администрация сносит Предупреждали о сносе, но это администрация попросила, чтобы мы предупредили людей, мы и предупредили», — пояснила НГС диспетчер компании Антонина Ханюкова, но точную дату, когда было предупреждение, сказать не смогла.

Кроме того, диспетчер уточнила, что постройки были в аварийном состоянии, и снести их должны были еще два года назад.

В администрации Советского района прокомментировать ситуацию отказались, и корреспондент НГС сделал запрос в мэрию Новосибирска.