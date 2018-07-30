Родственники бьют тревогу: в Самарской области ищут двух подростков

Правоохранители принимают информацию о пропавших по телефону

Полицейские 63-го региона приступили к поискам двух молодых людей. В последний раз их видели на улице Мира в Новосемейкино . Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Фото потерявшихся детей

Первый пропавший — Алексей. На вид ему 17–18 лет, рост 160–174 сантиметра, среднего телосложения, лицо смуглое и овальное, брови прямые и широкие, глаза карие, нос средний и вогнутый, волосы темно-русые. Молодой человек был одет в светло-синие джинсы, белые кроссовки и черную футболку.

Второй пропавший — Илья. Его приметы: на вид 16 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, лицо бледное европейского типа, брови прямые и длинные, глаза голубые, нос большой и прямой, волосы светло-русые и короткие. Он был одет в джинсовые шорты синего цвета и розовую рубашку с коротким рукавом.

Сейчас полицейские опрашивают знакомых несовершеннолетних и работают с семьями молодых людей. Сообщить о местонахождении подростков можно по телефону (84657) 2-13-78 или 020. Также сотрудники полиции принимают информацию через «Мобильное приложение МВД России».