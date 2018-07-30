Ещё
Родственники бьют тревогу: в Самарской области ищут двух подростков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родственники бьют тревогу: в Самарской области ищут двух подростков 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Правоохранители принимают информацию о пропавших по телефону
Полицейские 63-го региона приступили к поискам двух молодых людей. В последний раз их видели на улице Мира в Новосемейкино. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Фото потерявшихся детей
Первый пропавший — Алексей. На вид ему 17–18 лет, рост 160–174 сантиметра, среднего телосложения, лицо смуглое и овальное, брови прямые и широкие, глаза карие, нос средний и вогнутый, волосы темно-русые. Молодой человек был одет в светло-синие джинсы, белые кроссовки и черную футболку.
Второй пропавший — Илья. Его приметы: на вид 16 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, лицо бледное европейского типа, брови прямые и длинные, глаза голубые, нос большой и прямой, волосы светло-русые и короткие. Он был одет в джинсовые шорты синего цвета и розовую рубашку с коротким рукавом.
— Молодые люди вышли из дома и не вернулись до настоящего момента. Пропавшие подростки могли уехать в Самару, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас полицейские опрашивают знакомых несовершеннолетних и работают с семьями молодых людей. Сообщить о местонахождении подростков можно по телефону (84657) 2-13-78 или 020. Также сотрудники полиции принимают информацию через «Мобильное приложение МВД России».
63.ru: последние новости
В Тольятти прошел митинг против повышения пенсионного возраста Городские власти хотят «выпрямить» улицу Губанова Космонавта Михаила Корниенко увековечат в Тольятти
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко48
Жестокая расправа над туристами попала на видео102
Россия простила долги другим странам283
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы98
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста558
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение