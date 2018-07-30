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Экс-редактор журнала в Кузбассе получил условный срок за мошенничество
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Экс-редактор журнала в Кузбассе получил условный срок за мошенничество 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 30 июл — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово приговорил к 2,5 годам условного лишения свободы бывшего главного редактора журнала «Домовой эксперт» Романа Пименова за хищение более 500 тысяч рублей с использованием служебного положения, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ РФ.
"Занимая должность главного редактора журнала «Домовой эксперт» государственного образовательного учреждения «РЦПП Тетраком» (региональный центр подготовки персонала в сфере ЖКХ), в январе 2014 года он фиктивно трудоустроил в редакцию свою знакомую на должность корреспондента. По март 2017 года, используя свое служебное положение, он умалчивал, что его знакомая фактически не работает в журнале, а руководство учреждения вводил в заблуждение, уверяя, что она трудится удаленно", — говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, бухгалтерия «РЦПП Тетраком» на основании предоставленных документов производила начисление заработной платы и ее последующую выплату на счёт знакомой главного редактора, которая затем перечисляла эти деньги на его банковскую карту. «В итоге за это время он умышленно совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения размере более 500 тысяч рублей», — отметили в УФСБ.
Собранные материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. «Центральный районный суд Кемерово признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно», — уточнили в ведомстве.
"Домовой эксперт" — ежемесячный специализированный журнал, зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Кемеровской области в 2013 году. Распространяется по подписке и бесплатной рассылке в региональной администрации, на территориях муниципальных образований и предприятиях ЖКХ. Экспертный совет издания возглавляет замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. В его состав, в частности, входят руководители регионального департамента ЖКХ и Госжилинспекции. С декабря 2017 года главным редактором журнала работает Елена Попова. Пименов в составе редакции в настоящее время не значится.
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