Ещё
Морскую воду в районе Сочи признали безопасной для купания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морскую воду в районе Сочи признали безопасной для купания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 1 авг — РИА Новости. Все пробы морской воды в районе Сочи соответствуют гигиеническим нормативам, случаев заболеваемости, связанных с купанием в морской воде, выявлено не было, сообщает администрация города со ссылкой на Роспотребнадзор.
По информации мэрии, в период купального сезона сотрудники санитарно-эпидемиологической службы отбирают пробы морской воды со всех пляжей Сочи раз в 10 дней.
"С начала этого сезона было сделано более 2350 проб. Образцы исследуются на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. С уверенностью можно сказать, что все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Случаев заболеваемости, связанных с купанием в морской воде, в Сочи выявлено не было", — цитирует мэрия главного специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Ринат Аминев.
Уточняется, что во избежание заболеваний жителям и гостям курорта необходимо соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки, не покупать продукты сомнительного качества на пляжах, избегать нахождения на солнце с полудня до 16:00.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью404
Захарова сделала неожиданное признание55
Борисову избил известный российский певец39
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей88
«Месть» Земфире и другие события дня
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение