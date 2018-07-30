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В малом розарии Сокольников провели фестиваль индийской свадьбы
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В малом розарии Сокольников провели фестиваль индийской свадьбы 

Управа района Сокольники 5 часов назад
Все желающие смогли понаблюдать за свадебными церемониями Индии в малом розарии Парка культуры и отдыха «Сокольники».
Приобщиться к традициям самой крупной страны Южной Азии — Индии получил возможность каждый. Программу фестиваля организаторы сделали насыщенной и разнообразной. Так, вниманию гостей парка предложили индийские церемонии. При желании посетители «Сокольников» смогли заняться йогой, нанести временные татуировки хной, повязать сари, посетить курс лекций по философии семейной жизни, а также освоить кулинарные особенности индийской кухни.
Не секрет, что культура Индии очень богата и оригинальна. Именно здесь зародились такие религиозные направления, как индуизм, буддизм, джайнизм и буддизм. Кроме того, Индия является родиной йоги и древнеиндийских боевых искусств.
Фото: предоставлено ПКиО «Сокольники».
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