В «Букводоме» провели лекционное занятие по предупреждению эмоционального выгорания

Тематический лекторий прошел 28 июля на территории Парка культуры и отдыха «Сокольники». Участникам познавательного занятия поведали о методах профилактики эмоционального выгорания в мегаполисе.

Лекцию провела Александра Березович, профессиональный социальный психолог, арт-терапевт. Программа занятия была разработана в рамках «Фестиваля осознанного выбора» и включала применение арт-терапии. По словам организаторов лектория, цель занятия — научить жителей столицы смотреть на мир и проблемы с непривычных ракурсов. Каждый участник получил возможность выразить свои эмоции с помощью искусства. Психолог продемонстрировала собравшимся, как необходимо действовать, чтобы преодолеть страхи и заполнить образовавшуюся пустоту любовью. Совместно с арт-терапевтом слушатели отправились на поиски новых источников радости. Кроме того, участникам лекции детально рассказали о предпосылках к эмоциональному выгоранию и соотвествующих методах профилактики.

Лекция прошла по адресу: 5-й Лучевой просек, 1 («Букводом»).

Фото: предоставлено ПКиО «Сокольники».