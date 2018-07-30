Ещё
В «Букводоме» провели лекционное занятие по предупреждению эмоционального выгорания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Букводоме» провели лекционное занятие по предупреждению эмоционального выгорания 

Управа района Сокольники 5 часов назад
Фото: Управа района Сокольники
Тематический лекторий прошел 28 июля на территории Парка культуры и отдыха «Сокольники». Участникам познавательного занятия поведали о методах профилактики эмоционального выгорания в мегаполисе.
Лекцию провела Александра Березович, профессиональный социальный психолог, арт-терапевт. Программа занятия была разработана в рамках «Фестиваля осознанного выбора» и включала применение арт-терапии. По словам организаторов лектория, цель занятия — научить жителей столицы смотреть на мир и проблемы с непривычных ракурсов. Каждый участник получил возможность выразить свои эмоции с помощью искусства. Психолог продемонстрировала собравшимся, как необходимо действовать, чтобы преодолеть страхи и заполнить образовавшуюся пустоту любовью. Совместно с арт-терапевтом слушатели отправились на поиски новых источников радости. Кроме того, участникам лекции детально рассказали о предпосылках к эмоциональному выгоранию и соотвествующих методах профилактики.
Лекция прошла по адресу: 5-й Лучевой просек, 1 («Букводом»).
Фото: предоставлено ПКиО «Сокольники».
Управа района Сокольники: последние новости
«Долголеты» Москвы освоили новые танцевальные техники Глава управа района Сокольники провел плановую встречу с населением Жителей Сокольников приглашают заняться йогой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко107
Россиянам окончательно испортили лето52
Жестокая расправа над туристами попала на видео118
Россия простила долги другим странам399
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле360
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение