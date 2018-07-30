Ещё
Италия хочет «облегчить» отношения между США и Европой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Италия хочет «облегчить» отношения между США и Европой 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Совета министров Джузеппе Конте, пишет ANSA со ссылкой на источники в правительстве, отправился в Вашингтон «с пониманием того, что Италия может взять на себя задачу „облегчить“ не очень простые в настоящий момент отношения между США и Европой».
Джузеппе Конте, продолжает агентство, «намерен добиться поддержки Трампа в деле создания „постоянного координационного центра“ в Средиземном море с участием США и Италии для борьбы с терроризмом, обеспечения больше безопасности, решения миграционной и, прежде всего, ливийского вопроса». В данном «координационном центре», отмечается в сообщении, «работа которого должна поддерживаться министерством иностранных дел и обороны», Италия «взяла бы на себя роль опорной точки в ЕС и привилегированного партнёра США в том, что касается Ливии».
Кроме этого, в итальянских правительственных кругах надеются, что Вашингтон окажет Риму поддержку в проведении международной конференции по Ливии, которую Джузеппе Конте анонсировал во время саммита НАТО.
Исходя из этого ANSA заключает: «В жёлто-зелёном правительстве Италии (с участием „Движения 5 звёзд“ и „Лиги“) понимают, что в лице Белого дома они имеют надёжного союзника. К тому же Джузеппе Конте знает, что может сыграть роль привилегированного собеседника в условиях шатающихся отношений между Америкой Дональда Трампа и Европейским союзом, что выдвинет Италию на важнейшую роль в усилении диалога и сотрудничества между США и Брюсселем. Накануне своего первого официального визита в американскую столицу председатель Совета министров внимательно изучил многочисленные досье, касающиеся общих трансатлантических дел, начиная с дискуссий по поводу будущего НАТО и сотрудничества в осуществлении миссий мира и закачивая торговыми пошлинами и деликатного вопроса строительства TAP (Трансадриатического газопровода), который в Италии некоторые хотят превратить в политическую разменную монету, чтобы окончательно остановить работы по возведению скоростной железной дороги Турин-Леон».
Парламентская газета: последние новости
Стало известно число криптовалютных организаций-мошенников в России В Мурманске открыли памятник Николаю Чудотворцу Регионам компенсируют потери доходов после отмены налога на движимое имущество
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко111
Россиянам окончательно испортили лето52
Жестокая расправа над туристами попала на видео118
Решена судьба одной из зарезавших отца сестер9
Россия простила долги другим странам410
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение