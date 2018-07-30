Италия хочет «облегчить» отношения между США и Европой 

Председатель Совета министров Джузеппе Конте, пишет ANSA со ссылкой на источники в правительстве, отправился в Вашингтон «с пониманием того, что Италия может взять на себя задачу „облегчить“ не очень простые в настоящий момент отношения между США и Европой».
Джузеппе Конте, продолжает агентство, «намерен добиться поддержки Трампа в деле создания „постоянного координационного центра“ в Средиземном море с участием США и Италии для борьбы с терроризмом, обеспечения больше безопасности, решения миграционной и, прежде всего, ливийского вопроса». В данном «координационном центре», отмечается в сообщении, «работа которого должна поддерживаться министерством иностранных дел и обороны», Италия «взяла бы на себя роль опорной точки в ЕС и привилегированного партнёра США в том, что касается Ливии».
Кроме этого, в итальянских правительственных кругах надеются, что Вашингтон окажет Риму поддержку в проведении международной конференции по Ливии, которую Джузеппе Конте анонсировал во время саммита НАТО.
Исходя из этого ANSA заключает: «В жёлто-зелёном правительстве Италии (с участием „Движения 5 звёзд“ и „Лиги“) понимают, что в лице Белого дома они имеют надёжного союзника. К тому же Джузеппе Конте знает, что может сыграть роль привилегированного собеседника в условиях шатающихся отношений между Америкой Дональда Трампа и Европейским союзом, что выдвинет Италию на важнейшую роль в усилении диалога и сотрудничества между США и Брюсселем. Накануне своего первого официального визита в американскую столицу председатель Совета министров внимательно изучил многочисленные досье, касающиеся общих трансатлантических дел, начиная с дискуссий по поводу будущего НАТО и сотрудничества в осуществлении миссий мира и закачивая торговыми пошлинами и деликатного вопроса строительства TAP (Трансадриатического газопровода), который в Италии некоторые хотят превратить в политическую разменную монету, чтобы окончательно остановить работы по возведению скоростной железной дороги Турин-Леон».