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Насыщенную и разнообразную программу предлагает пенсионерам Перовский парк
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Насыщенную и разнообразную программу предлагает пенсионерам Перовский парк 

Управа района Новогиреево 5 часов назад
Фото: Управа района Новогиреево
В рамках городского проекта «Московское долголетие» представители старшего поколения новогиреевцев смогут заняться в парке творчеством и спортом.
Занятия для тех, кому за 55, проходят в Перовском парке практически ежедневно. По понедельникам и средам с 15.00 до 19.00 в парке идут занятия изобразительным творчеством. По понедельникам и четвергам здесь занимаются общей физической подготовкой. Время занятий — с 10.00 до 14.00.
По вторникам и пятницам с 10.00 до 15.00 в парке можно позаниматься скандинавской ходьбой, а с 15.00 до 19.00 — поучить английский язык.
По вторникам и четвергам пенсионеры занимаются танцами; занятия проводятся с 16.00 до 21.00. А для продвинутых пенсионеров есть группы, в которых можно позаниматься гимнастикой. Занятия в них проходят по средам и воскресеньям с 10.00 до 15.00.
Занятия в каждой группе проходят в течение одного часа.
Адрес Перовского парка: улица Лазо, владение 7.
Узнать подробнее о занятиях по проекту «Московское долголетие» можно по телефону: 8 (495) 309-53-42.
Фото — Александр Калугин.
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