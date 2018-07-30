Насыщенную и разнообразную программу предлагает пенсионерам Перовский парк

В рамках городского проекта «Московское долголетие» представители старшего поколения новогиреевцев смогут заняться в парке творчеством и спортом.

Занятия для тех, кому за 55, проходят в Перовском парке практически ежедневно. По понедельникам и средам с 15.00 до 19.00 в парке идут занятия изобразительным творчеством. По понедельникам и четвергам здесь занимаются общей физической подготовкой. Время занятий — с 10.00 до 14.00.

По вторникам и пятницам с 10.00 до 15.00 в парке можно позаниматься скандинавской ходьбой, а с 15.00 до 19.00 — поучить английский язык.

По вторникам и четвергам пенсионеры занимаются танцами; занятия проводятся с 16.00 до 21.00. А для продвинутых пенсионеров есть группы, в которых можно позаниматься гимнастикой. Занятия в них проходят по средам и воскресеньям с 10.00 до 15.00.

Занятия в каждой группе проходят в течение одного часа.

Адрес Перовского парка: улица Лазо, владение 7.

Узнать подробнее о занятиях по проекту «Московское долголетие» можно по телефону: 8 (495) 309-53-42.