«Любовь к армии — это врожденный инстинкт»: журналисты из Китая сняли сюжет о корреспонденте «Звезды» Александре Селезеневой

У корреспондента «Звезды» Александры Селезеневой есть даже свои фанаты среди жителей Китая . Они даже дали ей ласковое прозвище «пацанка Саша».

«Одетая в белую футболу и забранными в конский хвост волосами» — так начали свой сюжет журналисты китайского телеканала Xinmin о корреспонденте «Звезды» Александре Селезеневой.

«Она то возьмет цель на мушку с помощью китайской штурмовой винтовки, то займет на полигоне выгодное для репортажа место, то вместе российскими военными водит БМП», — говорится в материале.

Все это, сообщает СМИ, поразило интернет-пользователей Китая. При этом журналисты отметили, что у Селезеневой среди ее фанатов в китайской команде даже есть ласковое прозвище «пацанка Саша».

Издание напоминает и о том, что в 2017 года Селезенева с микрофоном в руках посетила так называемый «город-печь», расположенный в китайской провинции Хубей. Там она освещала конкурс «Десантный взвод» международных армейских игр. И уже тогда ее самостоятельность, талант и изящество «произвели неизгладимое впечатление».

Корреспондент издания Xinmin встретился с Селезеневой на соревновательной площадке «Морского десанта».

«Для нее — женщины-репортера, водившей БМП-2, любовь к армии это врожденный инстинкт, также как профессия Родину защищать. Эта девушка из поколения 80-х родилась в семье военнослужащих, ее отец — генерал-лейтенант, а дед — ветеран ВОВ, который дослужился до полковника. Даже ее младший брат учился в военной академии», — написал журналист Xinmin.

При этом сама Селезенева рассказала, что чрезвычайно гордится такому примеру. Что же касается самого оружия, то и о нем китайские коллеги расспросили нашу корреспондентку.

«Меня оно нисколько не отталкивает, наоборот зачастую испытываю к нему своего рода любовь», — рассказала Селезенева.

Между тем, китайские журналисты сообщили о том, что на странице нашей корреспондентки «ВКонтакте» имеется немало фотографий вместе с военными — причем с разных частей света.

«Ей нравится органично «вписывать» себя в военную среду. Не давая им почувствовать своего присутствия, в объективе ее камеры офицеры и солдаты во время интервью становятся похожими на старинных друзей, в которых среди всех человеческих чувств и страстей выделяются возвышенная вера и чувство долга», — говорится в материале.

При этом во время прощания с Селезеневой, журналисты из Китая отметили, что «До свидания „Звезда“» и «До свидания „Синмин“» стали самыми прекрасными пожеланиями.