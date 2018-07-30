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О том, по каким правилам происходит озеленение московских дворов, рассказал жителям района глава управы
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О том, по каким правилам происходит озеленение московских дворов, рассказал жителям района глава управы 

Управа района Новогиреево 5 часов назад
Фото: Управа района Новогиреево
По словам Александра Хрулёва жители могут самостоятельно высаживать во дворах только цветы — самовольные посадки деревьев и кустарников сейчас в Москве запрещены.
Как пояснил глава управы, такие правила — итог опыта прошлых лет. «Раньше вокруг домов массовой застройки деревья чаще всего высаживались самими жильцами во время весенних субботников. При этом никто не контролировал: какие породы деревьев высажены, на каком расстоянии от дома они посажены… В результате с годами деревья разрастались и оказывалось, что посажены они слишком близко к стенам дома (минимально допустимое расстояние — пять метров), и ветки выросших деревьев упираются в окна», — рассказал Александр Хрулёв.
Теперь, если жители хотят посадить, например, кустарники, то необходимо обратиться в управляющую компанию и уточнить, не пролегают ли под землей коммуникации.
Заявку на комплексное озеленение соей дворовой территории жители должны подать заявку на странице акции «Миллион деревьев» портала Департамента природопользования и охраны окружающей среды, указав на карте района, где есть места для новых деревьев и кустарников. Такую же заявку можно оставить в управе района или в ГБУ «Жилищник» района Новогиреево. Конкретные территории, где будут совершены посадки в следующем году и перечень растений, которые будут там высажены, определяются голосованиями на сайте «Активный гражданин».
«Очень часто жители, мечтающие о зелёном дворике, не могут заранее представить себе реальные размеры выросших растений, и просят сделать посадки слишком плотными. По городским нормативам на одном гектаре земли могут быть высажены сто десять — сто восемьдесят деревьев, в зависимости от их вида. Если на этой территории растет больше деревьев, то им начинает не хватать питания и света. Да и сами жители могут жаловаться на деревья, когда они посажены слишком плотно, потому что кроны закрывают окна, в квартирах становится темно, а трава под деревьями перестает расти. Поэтому по каждой заявке нужно проверить, можно ли в конкретном дворе посадить то количество деревьев и кустарников, которое запросили жители. Все посадки согласуются с отделом подземных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест». Для того чтобы найти для посадки дерева безопасное место, на котором оно сможет расти еще много десятков лет, нужно посмотреть план коммуникаций, иначе при следующей проверке труб дерево придется срубить», — разъяснил глава управы.
Фото — Александр Калугин.
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