Ещё
Ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начали в Камбарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начали в Камбарке 

ИА «Сусанин» 37 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Камбарка. Удмуртия. Ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» начали в Камбарке. Как сообщает Миндортранс Удмуртии, подрядная организация АО «Сарапульское ДП» вышла одновременно на два объекта — улицы Суворова и Советская.
Отмечается, что на обоих участках будут уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. В ближайшее время техника появится и на улице Озерной, а пока там проводится геодезическая съемка для составления картограммы.
Напомним, в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Камбарке будет отремонтировано 8 участков улиц общей протяженностью 5 км. Завершить дорожные работы в Камбарке рассчитывают до конца августа.
Решение о подключении проекту Камбарки принято в апреле в ходе общественных обсуждений в республиканском Миндортрансе. Средства в размере 30 млн рублей на ремонт камбарских улиц выделены из экономии, образовавшейся по результатам торгов от объектов Ижевска.
Также отмечается, что на камбарских объектах реализуют ту же самую пятиступенчатую систему контроля качества, которая отлично зарекомендовала себя на республиканских трассах и ижевских улицах.
Таким образом, за работой подрядчика будет следить не только Заказчик, но и республиканское профильное ведомство, общественники и эксперты независимого инженерного сопровождения.
ИА «Сусанин»: последние новости
Замглавы Воткинска наказали за неснесенные аварийный дома С 2019 года все регионы России перейдут на цифровое вещание Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»90
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями109
Новая страна встала на сторону России197
В WhatsApp появилась удобная функция8
В РФ нашли еще один повод для штрафов142
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение