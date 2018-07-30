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После вмешательства прокуратуры в поселке Омутнинского района восстановлено водоснабжение
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После вмешательства прокуратуры в поселке Омутнинского района восстановлено водоснабжение 

Vyatka-grad.ru 5 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Прокуратуру Омутнинского района поступило заявление от жителя поселка Лесные Поляны по факту нарушения его прав со стороны МУП ЖКХ «Песковский коммунальник».
В ходе проверки было установлено: компания не надлежащим образом содержала несколько водозаборных колонок по улице Комсомольской. Как следствие, потребители холодной воды, которые проживали на этой улице, получали ее не регулярно.
По результатам проверки в отношении МУП ЖКХ «Песковский коммунальник» вынесено представление со стороны прокуратуры.
В данный момент водоснабжение по улице Комсомольской п. Лесные Поляны восстановлено.
Фото — kursktv.ru
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