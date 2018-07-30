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В Архангельской области открылась первая летняя школа Союза реставраторов России
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В Архангельской области открылась первая летняя школа Союза реставраторов России 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 30 июля. Союз реставраторов России открыл первую летнюю школу для молодых специалистов в Архангельской области. В течение 12 дней ее участники изучат теорию и будут работать с памятниками архитектуры и живописи региона, сообщила в понедельник ТАСС ответственный секретарь Союза реставраторов России Мария Портнова.
"Мы впервые организовали такой проект — выездная летняя школа реставрации. В качестве экспериментальной площадки выбрана Архангельская область, так как здесь огромное количество храмов, как каменных, так и деревянных, курных изб Все находится в аварийном состоянии и требует помощи, поэтому для реставраторов здесь широкое поле деятельности", — рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что участниками школы стали более 20 молодых специалистов из Москвы, Воронежа, Вологды и Белоруссии.
По словам Портновой, программа школы разделена на две секции: для архитекторов-реставраторов и художников— реставраторов. Все участники прослушают теоретический курс и примут участие в работах на деревянных и каменных храмах города Каргополя и его окрестностей. Среди них Кенозерский национальный парк, деревянный комплекс церкви Михаила Архангела и Сретения Господня в селе Архангело, Сретено-Михайловская церковь в Красной Ляге, историческая деревня Кучепалда. Практика реставрации станковой живописи и предметов декоративно-прикладного искусства пройдет в «Ошевенской волости», музее под открытым небом, где собрано более ста экспонатов XV-XX веков.
Как уточнила Портнова, проект получил поддержку правительства региона, а в дальнейшем Союз рассчитывает, что идея перерастет во всероссийское молодежное реставрационное движение. Предварительно также запланировано, что аналогичная школа пройдет осенью этого года в Великом Новгороде.
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