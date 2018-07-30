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Танцевальную пару из Лианозова отметили на соревнованиях в рамках «Московского долголетия»
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Танцевальную пару из Лианозова отметили на соревнованиях в рамках «Московского долголетия» 

Управа района Лианозово 4 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Участники пилотного проекта «Московское долголетие» Людмила Гравес и Юрий Тимофеев из Лианозова покорили судей и завоевали зрительские симпатии на соревнованиях по танцам на городском мероприятии в парке «Сокольники», которое прошло 27 июля. Об этом рассказала заведующая филиалом «Лианозово» территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Светлана Павлюченко.
— Наши Людмила Гравес и Юрий Тимофеев заняли первое место в номинации «Любители». Они регулярно посещают занятия по направлению «Танцы» в рамках проекта «Московское долголетие». Вы тоже можете присоединиться, — уточнила Светлана Павлюченко.
Напомним, для участия в проекте «Московское долголетие» необходимо заполнить анкету в центре соцобслуживания «Лианозово» по адресу ул. Новгородская, д. 32. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. (ис)
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