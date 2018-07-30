Общее заявление на ряд услуг теперь можно подать в центре «Мои документы» на Абрамцевской

Комплексный запрос на оформление документов начали принимать в центре госуслуг Лианозова. Об этом сообщает пресс-служба столичных центров госуслуг.

«Теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги. Это никак не влияет на качество предоставляемых услуг, зато существенно экономит время жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок оказания услуг при этом увеличится всего на один день. При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены.

Напомним, центр «Мои документы» района Лианозово находится по адресу ул. Абрамцевская, д. 3. (ис)