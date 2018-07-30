Британское консульство в Петербурге спустило Union Jack 

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Германия выдала России Ковальчука, обвиняемого в поставках аргентинского кокаина

Климкин заявил, что Россия "огрызается на декларации цивилизованных стран"

Арестованный за госизмену Алексей Темирев не работает в "Роскосмосе"