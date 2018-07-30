В Оренбурге ночью на ул. Чкалова будут ремонтировать дорогу

Оренбурге продолжается ремонт дорожного полотна в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

30 июля на участке от остановки «1 гор.больница» до развязки в створе Нежинского шоссе устанавливают борта, от пр. Победы до ул. Леушинской монтируют бортовой камень. На ул. Чкалова, от кольца ДК «Газовик» до ул. 60 лет Октября, днем тоже устанавливают бортовой камень, а в ночь на 31 июля начнут устройство выравнивающего слоя, сообщает городская администрация.

Строительство дорог продолжается на ул. Саморядова, ул. Бр. Хусаиновых и пр-д Северный, асфальтобетонное покрытие укладывается на ул. 6-я Береговая. Кстати, ямочный ремонт произведут на ул. Туркестанской.