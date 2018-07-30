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Врио губернатора Кузбасса сдал документы на участие в выборах главы региона
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Врио губернатора Кузбасса сдал документы на участие в выборах главы региона 

ТАСС 35 минут назад
КЕМЕРОВО, 30 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сдал необходимые документы в избирательную комиссию региона для участия в досрочных выборах главы Кузбасса и предложил трех кандидатов в Совет Федерации. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России» в понедельник.
"Кандидат от Кемеровского регионального отделения "Единой России" на досрочные выборы главы региона Сергей Евгеньевич Цивилев подал в избирательную комиссию Кемеровской области листы поддержки и документы на регистрацию Кроме того, Сергей Цивилев представил информацию о трех кандидатурах в Совет Федерации от Кемеровской области в случае его победы", — сказали в пресс— службе.
В их числе — 42-летний и.о. замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления Алексей Синицын. Как сообщалось ранее, до 10 апреля Синицын был спикером облсовета народных депутатов, он добровольно сложил полномочия в пользу ушедшего в отставку бывшего главы Кузбасса Амана Тулеева, который 3 апреля получил вакантный депутатский мандат, а еще через неделю возглавил региональный парламент.
Вторым кандидатом в сенаторы стал 43-летний гендиректор компании «СДС-Энерго» (входит в многоотраслевой холдинг «Сибирский деловой союз», СДС) Дмитрий Кузьмин, третьим — 46-летний председатель Кемеровского городского совета народных депутатов Николай Сенчуров.
Ранее сообщалось, что с 2013 года и до настоящего времени в Совете Федерации два представителя от Кузбасса. От облсовета 69-летний Сергей Шатиров, занимающий должность зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике, до назначения сенатором был депутатом кузбасского совета народных депутатов. Сенатор от исполнительной власти — 69-летний Александр Лаврик, он входит в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. До этого также же работал в областном совете народных депутатов и в холдинге «Евраз».
О выборах
Досрочные выборы губернатора и плановые выборы в облсовет пройдут в Кемеровской области 9 сентября.
Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году, однако 1 апреля он ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев.
Всего о своем желании участвовать в выборах губернатора заявляли десять кандидатов, в том числе три самовыдвиженца. В понедельник, 30 июля, завершается срок подачи документов, после чего в срок до 10 дней комиссия примет решение о регистрации кандидатов. Тулеев и действующие сенаторы от Кузбасса документов на участие в выборах не подавали.
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