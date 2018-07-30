Предвыборную борьбу за пост главы Кузбасса продолжают шесть претендентов

КЕМЕРОВО , 30 июл — РИА Новости . Шесть кандидатов от политических партий подали документы на регистрацию для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области 9 сентября, ещё четверо выбыли из борьбы, сообщил РИА Новости представитель региональной избирательной комиссии.

"Сегодня был последний день подачи документов от ранее выдвинувшихся кандидатов на губернаторские выборы для последующей регистрации. На этапе выдвижения было 10 претендентов, документы для регистрации подали шесть из них, все они баллотируются от политических партий", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, для участия в губернаторских выборах кандидатам необходимо пройти «муниципальный фильтр»: заручиться поддержкой 208 депутатов и избранных глав городов и районов. Помимо этого кандидаты-самовыдвиженцы должны были предоставить в избирком как минимум 10 153 подписи избирателей.

Таким образом, из предвыборной гонки выбыли четверо: предпринимательница из Москвы Аксинья Гурьянова ("Партия социальных реформ — прибыль от природных ресурсов — народу") и трое самовыдвиженцев: бывший заместитель губернатора по строительству Эдуард Балабан, пенсионер из Новокузнецка Виктор Смирнов и индивидуальный предприниматель из Кемерово Елена Щеклеина. Всего в единый день голосования в Кузбассе пройдет более 20 избирательных кампаний разного уровня. Будет распределено 480 депутатских мандатов, включая новый состав областного парламента, также предстоит выбрать мэра Новокузнецка.