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Комитет Законодательного собрания Кубани по вопросам ТЭК: парламентский год был насыщенным
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Комитет Законодательного собрания Кубани по вопросам ТЭК: парламентский год был насыщенным 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края сообщили, что прошедший парламентский год для комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства был очень насыщенным. Возглавлял его, как и в прошлом созыве экс-глава краевого департамента по вопросам ТЭК Владимир Чепель.
В ведомстве сообщили, что в парламентский год депутаты провели 13 совещаний, 15 заседаний комитета и 164 заседания рабочих групп, причем 48 из них выездных. Кроме этого было рассмотрено 193 вопроса, а на зленарные заседания вынесено 15 нормативных правовых актов.
Комитет поднял несколько важных вопросов. Среди которых — затянувшийся ремонт дорог в кубанской столице, открытие в регионе платного участка автодороги М-4 «Дон», реализация права инвалидов на бесплатное пользование местами для парковки и многое другое.
Кроме этого, комитетом подготовлен закон «Об особенностях организации автотуризма, мототуризма на маршрутах повышенной опасности на территории Краснодарского края». Он дает гарантированное право туристов на получение комфортной и качественной услуги. При этом он также законодательно защищает экологию уникальных природных мест, по которым проходят автомаршруты и мотомаршруты.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко рассказал, что цель данного закона — сделать джипинг и другие ему подобные виды экстремального туризма как можно более безопасными.
В адрес комитета также поступило 106 обращений граждан, по семи из которых были проведены выездные заседания рабочей группы.
«ФедералПресс» напоминает, что Бурлачко обсудил проблемы размещения мировых судей.
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