Рабочие завершают демонтаж кинотеатра «Марс» в Алтуфьеве

Завершается демонтаж кинотеатра «Марс» на Инженерной улице, который был заброшен и закрыт для посетителей длительное время. Об этом рассказал глава управы Алтуфьевского района Владимир Кузьменко

— Демонтаж кинотеатра почти завершен, рабочие уже приступили к вывозу мусора с площадки, — уточнил Владимир Кузьменко.

Напомним, кинотеатр «Марс» вошел в масштабную программу по реконструкции 39 столичных кинотеатров. В скором времени на его месте появится современный многофункциональный районный центр, в котором предусмотрен не только кинокомплекс из пяти залов на 508 мест, но и выставочное и образовательное пространства для всей семьи, супермаркеты, магазины, кафе и рестораны. Кроме того, на постоянной основе в обновленном «Марсе» будут проводить творческие мастерские и мастер-классы, образовательные и спортивные мероприятия, тематические ярмарки.

Реконструкцию планируют завершить до конца 2019 года. (ис)