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В Нижегородской области двое подростков ушли из детдома и пропали
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В Нижегородской области двое подростков ушли из детдома и пропали 

АиФ Нижний Новгород 22 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
16-летний Коля Иконников и 14-летний Вадим Белов пропали в Павловском районе Нижегородской области, сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
В пятницу, 27 июля, подростки самовольно ушли из Павловского санаторного детского дома. С тех пор об их местонахождении ничего не известно.
Приметы Николая Иконникова: худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, короткие темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Приметы Вадима Белова: худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, короткие русые волосы, серо-голубые глаза.
Волонтеры просят сообщил информацию о местонахождении подростков по телефонам: 8 (831) 291-51-51 или 102.
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