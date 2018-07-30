В Выборге отметили День ВМФ России 

29 июля в Выборге традиционно с размахом отметили День ВМФ, в городе прошла торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф. М. Апраксину.
На набережной 40-летия ВЛКСМ прошли остальные мероприятия: поздравления от администрации района и выступления от ветеранов морской пехоты, праздничный концерт, детская программа «Пир для Морского Царя» и полевая кухня. Почетным гостем праздника стал полковник в отставке, бывший командир Выборгского учебного отряда ВМФ Александр Куприянов.
Поздравили собравшихся заместитель главы администрации МО «Выборгский район» Андрей Голобородько и представитель совета ветеранов выборгского военно-морского гарнизона, капитан второго ранга в отставке Владислав Бабенко.