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В Выборге отметили День ВМФ России
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В Выборге отметили День ВМФ России 

Ivyborg.ru 36 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
29 июля в Выборге традиционно с размахом отметили День ВМФ, в городе прошла торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф. М. Апраксину.
На набережной 40-летия ВЛКСМ прошли остальные мероприятия: поздравления от администрации района и выступления от ветеранов морской пехоты, праздничный концерт, детская программа «Пир для Морского Царя» и полевая кухня. Почетным гостем праздника стал полковник в отставке, бывший командир Выборгского учебного отряда ВМФ Александр Куприянов.
Поздравили собравшихся заместитель главы администрации МО «Выборгский район» Андрей Голобородько и представитель совета ветеранов выборгского военно-морского гарнизона, капитан второго ранга в отставке Владислав Бабенко.
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