Космонавта Михаила Корниенко увековечат в Тольятти 

Михаил Корниенко жил на МКС более 500 суток
В ближайшее время в автограде появится еще одна благоустроенная территория. Речь идет о создании архитектурно-ландшафтной композиции «Звёзды космоса». С такой инициативой выступили представители общественного совета про городской полиции Тольятти.
В сквере установят «Звезду летчику-космонавту Михаилу Корниенко».
Михаил Корниенко родился 15 апреля 1960 года в Сызрани. Совершил два космических полета. Суммарное время двух полетов —516 суток 10 часов 01 минута 08 секунд, время работы в открытом космосе — 12 часов 16 минут. В мае этого года он покорил Эльбрус.
— Михаил Борисович — наш земляк, единственный космонавт, который начал свой космический путь с должности сотрудника советской милиции, — пояснили в ГУ МВД Самарской области. Торжественное открытие аллеи «Звёзды космоса» состоится 1 августа в 15:00 на бульваре Космонавтов в городе Тольятти.