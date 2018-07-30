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Спасатели сняли четверых человек с тонувшего катера в Карелии
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Спасатели сняли четверых человек с тонувшего катера в Карелии 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Первыми на помощь терпевшим бедствие подоспели спасатели Ленинградской области.
Трехлетнего ребенка и троих взрослых сняли с катера в акватории Ладожского озера спасатели из Приозерского района Ленинградской области, пишет 47news.
По данным издания, около восьми утра 29 июля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в районе залива Муролахти Ладожского озера в Карелии терпит бедствие катер, получивший пробоину. Через два часа на место происшествия прибыл расчет поисково-спасательного отряда «Приозерск». С катера были сняты трое взрослых и трехлетний ребенок.
Основная трудность состояла в том, чтобы добраться до места. Спасатели из Карелии не успевали на вызов. После эвакуации с катера пострадавших передали медикам, состояние у них удовлетворительное,
— рассказали спасатели.
Выяснилось также, что доставить своим ходом поврежденный катер до причала не получилось, его оставили на ближайшей песчаной косе.
По материалам: ptzgovorit.ru
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