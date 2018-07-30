Спасатели сняли четверых человек с тонувшего катера в Карелии

Первыми на помощь терпевшим бедствие подоспели спасатели Ленинградской области

Трехлетнего ребенка и троих взрослых сняли с катера в акватории Ладожского озера спасатели из Приозерского района Ленинградской области, пишет 47news

По данным издания, около восьми утра 29 июля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в районе залива Муролахти Ладожского озера в Карелии терпит бедствие катер, получивший пробоину. Через два часа на место происшествия прибыл расчет поисково-спасательного отряда «Приозерск». С катера были сняты трое взрослых и трехлетний ребенок.

Основная трудность состояла в том, чтобы добраться до места. Спасатели из Карелии не успевали на вызов. После эвакуации с катера пострадавших передали медикам, состояние у них удовлетворительное,

— рассказали спасатели.

Выяснилось также, что доставить своим ходом поврежденный катер до причала не получилось, его оставили на ближайшей песчаной косе.