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В Индии расследуют коллективное самоубийство членов семьи, сообщили СМИ
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В Индии расследуют коллективное самоубийство членов семьи, сообщили СМИ 

РИА Новости 34 минуты назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл — РИА Новости. Полиция индийского штата Уттаракханд ведет расследование гибели семи членов одной семьи, предположительно, совершивших коллективное самоубийство, передает в понедельник агентство IANS.
Согласно его данным, правоохранители обнаружили тела двух братьев, их родителей, а также детей в их собственной квартире. Предсмертной записки при них не было, признаки насильственной смерти также не выявлены.
"Мы склоняемся к тому, что речь идет о коллективном самоубийстве. Ведется расследование случившегося", — сообщил агентству представитель местной полиции.
Причина вероятного суицида пока не установлена, однако соседи сообщили полиции, что один из братьев переживал серьезные финансовые трудности. Это уже второй случай массовой гибели членов одной семьи в Уттаракханде за последние 10 дней, напоминает IANS.
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