Евросоюз считает, что итоги выборов в Камбодже не заслуживают доверия

БРЮССЕЛЬ , 30 июл — РИА Новости ЕС считает, что результаты прошедших в Камбодже выборов не заслуживают доверия, ожидает, что власти страны инициируют диалог с оппозицией и создадут условия, способствующие свободной политической дискуссии и конкуренции, говорится в распространенном в понедельник заявлении дипслужбы ЕС.

Правящая Народная партия Камбоджи (CPP) по итогам выборов в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) получила все места, передало агентство Киодо со ссылкой на поступившие в его распоряжение результаты. Выборы прошли в воскресенье. Явка составила 82,71%. Избирательная комиссия еще не опубликовала официальные данные.

"Отсутствие реальной конкуренции на выборах и отсутствие всеобъемлющего политического процесса означают, что выборы 29 июля не отражают демократическую волю камбоджийского электората, и поэтому их результаты не заслуживают доверия", — говорится в сообщении.

По мнению ЕС, «власти использовали судебную систему страны и другие формы давления для ограничения пространства для политической оппозиции, критики и инакомыслия, в том числе со стороны гражданского общества». «В этом контексте ЕС отказался наблюдать за выборами 29 июля и приостановил оказание финансовой помощи Камбоджийскому национальному избирательному комитету», — отметили в дипслужбе.

"Евросоюз ожидает, что камбоджийские власти восстановят демократию, вступят в диалог с оппозицией и создадут условия, способствующие свободной политической дискуссии и конкуренции… ЕС готов активно содействовать этим усилиям", — говорится в сообщении.