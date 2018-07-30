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КДК РФС рассмотрит рапорт комиссара матча за Суперкубок в четверг
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КДК РФС рассмотрит рапорт комиссара матча за Суперкубок в четверг 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит рапорт комиссара матча за Суперкубок России на ближайшем заседании комитета, которое состоится в четверг. Об этом ТАСС сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В пятницу ЦСКА обыграл столичный "Локомотив" со счетом 1:0 и стал обладателем Суперкубка России. Система мониторинга РФС зафиксировала оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков "Локомотива" в адрес бразильского нападающего армейцев Витиньо. В субботу РФС начал расследование инцидента.
"Рабочая повестка заседания КДК РФС сформирована, заседание состоится в четверг в 12 часов по московскому времени. На заседании, помимо основных моментов, будет рассмотрен рапорт комиссара матча за Суперкубок России по футболу". "Также на заседание комитета будет вызван футболист "Динамо" Абдул-Азиз Теттех по инциденту матча первого тура Российской премьер-лиги между "Арсеналом" и "Динамо", — сказал Григорьянц.
Встреча в Туле завершилась со счетом 0:0. Начиная с седьмой минуты матча динамовцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Абдула-Азиза Теттеха за удар соперника после свистка.
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