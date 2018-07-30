Поиски останков Михаила Романова завершили в Перми 

В Перми безрезультатно завершили поиски останков брата Николая II и его секретаря. Михаила Романова вместе с Николаем Жонсоном похитили в ночь на 13 июня 1918 года из гостиницы «Королевские номера» и расстреляли недалеко от города. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Представители Агентства по делам архивов Пермского края заявили, что при помощи грунтопроникающего радара и георадара специалисты изучили два больших земельных участка. Останки Михаила Романова и его секретаря обнаружить не удалось, поэтому их поиски продолжат в следующем году.